сегодня
01 ноября, 15:59
пробки
5/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 92.02 | eur 97.93
сегодня
01 ноября, 15:59
пробки
5/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 92.02 | eur 97.93
сегодня 14:39
общество проиcшествия

Под Новосибирском нашли опасные снаряды XX века, которые представляли угрозу населению

Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

Опасные снаряды времён Великой Отечественной войны нашли под Новосибирском.

Как сообщила пресс-служба Росгвардии по региону, местные жители двух районов Новосибирской области обнаружили опасные боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

В Искитиме нашли взрыватель от снаряда, а в посёлке Сокур — старый артиллерийский снаряд, который был покрыт ржавчиной.

Боеприпасы представляли угрозу, поэтому специалисты-сапёры доставили их на полигон и безопасно уничтожили.

Напомним, что жительница Новосибирска нашла оружие и боеприпасы в кладовке. Она обнаружила в своей кладовой 20 электродетонаторов мгновенного действия, более 200 патронов различного калибра и два боевых пистолета, один из которых был изготовлен кустарным способом.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в