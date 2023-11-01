Под Новосибирском прокуроры отобрали у экс-депутата землю и машину из-за криптовалюты

В Колыванском районном суде Новосибирской области рассмотрели иск прокурора об изъятии имущества у бывшего депутата Алексея Астафьева, который потерял мандат из-за миллионных операций с криптовалютой.

Скандал вокруг депутата Совета депутатов Колыванского района Алексея Астафьева закрутился летом 2022 года. С 2018 по 2020-ый народный избранник предоставлял в законодательный орган декларации с нулями, однако прокуроры, проведя проверку, нашли миллионы.

С требованием проверить счета Астафьева выступил представитель Общественного Совета рабочего посёлка Колывань Илья Парчайкин. Активист написал заявление в прокуратуру – тогда выяснилось, что сумма, которая прошла через счета депутата составила 63 миллиона рублей.

После этого Совет депутатов Колыванского района лишил Алексея Астафьева мандата. Сам бывший депутат объяснял корреспонденту Сиб.фм, что указанные средства – это не доход, а оборот денежных средств, связанный с финансовой пирамидой.

«Обороты не указываются в декларации. Даже если бы я хотел это указать – такого пункта в декларации нет. Существуют остатки на начало года. Остатки я всегда заполняю, и они соответствуют тому, что есть, —рассказывал корреспонденту Сиб.фм Алексей Астафьев.

– Всё имущество у меня задекларировано, написано, когда и что появилось. Людям непонятно, с чего оно появилось, и я их прекрасно понимаю. Имущество мне подарено родственником. Законодательство говорит, что это не доход. Депутаты Колыванского района считают, что это — доход. Если я вам сейчас выдам тысячу рублей, а вы мне отправите её на банковскую карту – депутаты считают, что это мой доход».

В прошлом году экс-депутат хотел обжаловать решение о лишении мандата. Тем временем, прокурор Колыванского района подал иск с требованием взыскать с нарушившего антикоррупционное законодательство слуги народа имущество.

«30 октября 2023 года Колыванским районным судом Новосибирской области рассмотрено гражданское дело по иску и.о прокурора Колыванского района Новосибирской области к Алексею Астафьеву, Юлии Астафьевой об обращении в доход государства земельного участка, транспортного средства — автомобиля, в связи с нарушением требований о предоставлении информации о доходах и расходах, лица, занимающего муниципальную должность,

- говорится в сообщении суда. – Согласно статье 235 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность принудительного изъятия судом у собственника имущества, когда им не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения законным путем».

В итоге иск прокуроров был удовлетворён полностью – семья Астафьевых лишилась земельного участка стоимостью полмиллиона рублей и автомобиля Фольксваген MULTIVAN, который стоит больше миллиона рублей.

Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Также напомним, что Алексей Астафьев в 2011-2012 году попал под уголовное преследование из-за возрождения финансовой пирамиды "МММ".