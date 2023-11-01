Правительство региона предоставит субсидию городу Новосибирску на разработку новых станций метро

Правительством Новосибирской области принято решение о предоставлении бюджету города Новосибирска субсидий на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов Новосибирского метрополитена. Изменения в региональную госпрограмму рассмотрели на внеочередном заседании Правительства 1 ноября.

О необходимости развития транспортной инфраструтуры в городе Новосибирске неоднократно заявлял Губернатор Андрей Травников. «Мы стараемся с каждым годом увеличивать помощь областному центру по приоритетным направлениям», – подчеркивал глава региона.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский сообщил, что государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» дополняется новым программным мероприятием по предоставлению бюджету города Новосибирска субсидий на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов Новосибирского метрополитена.

«Средства на данную меру поддержки в размере 635 млн рублей предусмотрены в законе о бюджете Новосибирской области. Приложение № 5 к государственной программе дополняется пунктом с указанием показателя эффективности предоставления субсидии «Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство объектов Новосибирского метрополитена». Данный показатель эффективности также будет установлен в трехлетнем соглашении о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, которое будет подписано после принятия данного проекта постановления», – рассказал Анатолий Костылевский.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона добавили, что в ближайшее время планируется разработка проектной документации левого тоннеля «Золотая нива» – «Березовая роща» (участок 526 метров), двух участков от станции «Золотая Нива» до станций «Гусинобродская» и «Молодежная» и электродепо «Волочаевская». Минимальный срок работ 1,5 – 2 года.