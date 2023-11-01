«Приедьте, заберите меня»: новосибирец заявил о бомбе в школе, чтобы специально попасть в тюрьму

В Новосибирской области мужчина ложно заминировал школу, чтобы попасть обратно в тюрьму.

В Новосибирской области в рабочем поселке Горный в октябре 2022 года, 69-летний Валерий Романенко позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что в Горновской средней школе готовится взрыв.

Как выяснил Сиб.фм, Романенко решил ложно сообщить о теракте из-за «безысходности», поскольку, по его словам на допросе, ему некуда идти и негде жить, и он знал, что за такой звонок его арестует, так как имел уже такой опыт.

В 2018 году он уже сообщал в полиции о «бомбе», расположенной в центре для бывших заключенных, где сам и проживал после отсиженного срока за убийство человека (в 2009 году был приговорен к 9 годам лишения свободы, но был освобожден условно-досрочно. Прим.ред.).

По версии следствия, тогда он поругался с руководством центра из-за их грубого общения с бывшими зеками. Он в алкогольном состоянии вышел на улицу и набрал в МВД. В 2019 году он получил 3 года строго режима.

Выйдя на свободу, в 2022 году Романенко вновь взялся за старое. В этот раз он решил сообщить о взрывном устройстве в школе. Разговор с помощницей оперативного дежурного по службе "02" оказался в распоряжении Сиб.фм (орфография и пунктуация переговоров сохранены).

— Полиция, Иванова (фамилия изменена), говорите.

— Алло. Я в поселке Горном нахожусь. Я заложил бомбу в школу. Приедьте, заберите меня.

— А где вы в поселке Горном находитесь?

— (Говорит адрес. Прим.ред.). Я дверь не могу открыть.

— Какую дверь?

— Ну, входную.

— Фамилия ваша?

— Романенко.

— А зачем вы туда заложили?

— Вы приедьте и разберемся на месте.

— Вы поясните. Алло. Поясните, зачем, какой мотив?

— Дурацкий мотив, вот и все.

— Вы обманываете?

— Нет.

— Какую школу, номер школы какой?

— Я не знаю номер школы, вот тут напротив.

— Все, ожидайте полицию.

— Да.

В момент задержания он сразу пояснил правоохранителям, что информация о бомбе ложная. Он заявил, что сделал это специально, так как знал, что ему грозит реальный срок за такой звонок, пояснив, что на свободе ему негде жить.

На суде он полностью признал вину и подтвердил, что все его показания соответствуют действительности. Суд удовлетворил его пожелания и отправил его в колонию строго режима до 2026 года.

Как ранее писал Сиб.фм, студент НГМУ проиграл на ставках деньги на учёбу и придумал историю про ограбление.