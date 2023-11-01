Продажи на маркетплейсах выросли практически вдвое

МТС Банк и сервис аналитики маркетплейсов MPSTATS изучили, как изменился рынок маркетплейсов в третьем квартале 2023 года. Количество продаж на маркетплейсах за год увеличилось на 86%, а больше всего выросли продажи нижнего белья и кремов.

Рынок eCommerce в России продолжает стремительный рост, и в основном он происходит за счёт маркетплейсов. По данным MPSTATS количество продаж на маркетплейсах в третьем квартале 2023 года увеличилось на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди наиболее популярных категорий товаров наибольший прирост показали: нижнее белье – продажи выросли в 2 раза, кремы – на 93%, брюки – на 71%, футболки – на 70% и платья – на 62%.

На маркетплейсах растут не только продажи и денежные обороты, но и количество продавцов, осваивающих эти площадки. За год продавцов на маркетплейсах стало больше на 24%, при этом прирост активных продавцов (у кого была хотя одна продажа) составил всего 12%.

Доля активных продавцов снизилась и составляет 69% в третьем квартале 2023 года против 76% в аналогичном периоде 2022 года. Средняя выручка активного селлера, наоборот, выросла на 18% до 553 тысяч рублей.

Больше всего продавцов на маркетплейсах представлено в категориях платья, сумки, костюмы, футболки и носки.

По данным аналитиков МТС Банка, более 80% всех продаж на маркетплейсах в третьем квартале 2023 года приходится на двух крупнейших лидеров рынка: Wildberries (58,4%) и Ozon (26,5%). Так же в пятерку входят Яндекс – 6,1% от общего количества транзакций на маркетплейсах, AliExpress – 4,2% и Мегамаркет – 1,9%.

Самые большие средние чеки среди маркетплейсов в третьем квартале 2023 года на Lamoda – 23 200 рублей и Мегамаркете – 5400 рублей. На остальных маркетплейсах средний чек колеблется в диапозоне 1500-2300 рублей. В целом по всем маркетплейсам средний чек вырос на 6% до 2100 рублей.

Для селлеров действует комплексное предложение для ведения бизнеса на маркетплейсах. Оно включает решения как для начинающих продавцов с небольшим ассортиментом, так и для масштабного развития электронной коммерции.

Предложение «Бизнес на маркетплейсах» от МТС Банка позволяет выбрать одно или несколько решений под различные цели. Например, аналитика маркетплейсов от MPSTATS помогает изучить товары и ниши, представленные на торговой площадке. Выбрать оптимальную стратегию продаж, проанализировать конкурентов, ценовой диапазон, спрос на товары определенной категории и многое другое. Сервис поможет предпринимателям быть в тренде и оставаться конкурентоспособными в условиях постоянно меняющегося рынка электронной коммерции.

*Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка и сервиса аналитики маркетплейсов MPSTATS во всех регионах России за июль-сентябрь 2022 и 2023 годов.