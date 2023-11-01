Разработки для облачных платформ и сферы ЖКХ представили на «ПРОФ-IT» в Новосибирске

В Новосибирске завершился XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT». Стратегическим партнером мероприятия выступил «Ростелеком». Компания представила отечественные разработки, способные полноценно заменить импортное ПО в сфере облачных сервисов, виртуальных технологий и автоматизации ЖКХ.

Справка: «ПРОФ-IT» ежегодно проводится в разных регионах России. Цель форума – демонстрация и внедрение лучших российских разработок, инновационных решений и эффективных практик, направленных на развитие экономики, улучшение государственного управления, удобство использования различных сервисов гражданами страны.

Как рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, в этом году компания как стратегический партнер форума решила сделать акцент на облачных технологиях.

«Специалисты предлагают полноценную экосистему по построению ИТ-инфраструктуры, продукты которой способны заменить зарубежные аналоги, покидающие российский рынок», — пояснил топ-менеджер.

Эксперт объяснил, что разработка компании построена полностью на отечественной инфраструктуре, не привязана к импортному ПО, соответствует законодательству страны по безопасности и требованиям клиентов по отказоустойчивости. Система включает платформу виртуализации, решения для организации удаленных рабочих мест, аппаратный гипервизор, возможности для постоянной качественной доработки приложений, программный комплекс по защите персональных данных и конфиденциальной информации.

«Процесс перехода с зарубежных систем на российские осуществляется незаметно для бизнес-процессов наших заказчиков. Мы практикуем гибкий поэтапный переход, благодаря которому сохраняется возможность в новой среде обращаться к приложениям, которые еще не были импортозамещены», — отметил директор по цифровым регионам Сибирского федерального округа ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов.

Второй продукт компании, касающийся автоматизации сферы ЖКХ, уже прошел апробацию в двух регионах страны и может быть реализован в любых субъектах федерации.

Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) ЖКХ предназначена для управления объектами жилого фонда и эффективной коммуникации между органами местного самоуправления, управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилья.

«Важный плюс этого решения — это возможность получить доступ к достоверным и актуальным данным о состоянии ЖКХ в любом муниципальном образовании для всех участников. Эффективность платформы можно оценить по вовлеченности участников. За два года работы в Московской области число пользователей системы выросло до миллиона при количестве домовладений 2 миллиона», — уточнил Николай Зенин.

Функционирует система следующим образом. Если у собственника жилья возникла проблема, он отправляет заявку на ее устранение в ЕАИС. Заявку видят сразу и в УК, и в жилищной инспекции, и в соответствующем подразделении органов государственной власти. То есть УК заинтересована устранить проблему в предусмотренные законом сроки, иначе получит предписание жилищной инспекции. Вторая важная функция системы – возможность проведения электронных собраний и онлайн-голосований по вопросам содержания дома. Система упрощает организацию таких собраний, ускоряет процесс принятия решений. Через личный кабинет такое собрание может инициировать любой собственник помещений. В Личном кабинете также есть стандартный функционал для передачи показания приборов учета и оплаты коммунальных услуг. Пообщаться с соседями по теме ЖКХ можно в разделе «Форум».

Эксперты отметили, что ЕАИС ЖКХ благодаря стандартизации и постоянному обмену данными между всеми участниками платформы, позволяет всем участникам процесса грамотно планировать деятельность и принимать качественные решения. А принцип единого окна для граждан повышает доверие жителей ко всем участникам сферы ЖКХ, снижая в разы число обращений и жалоб.