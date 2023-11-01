Россиянам напомнили о последней короткой рабочей неделе в 2023 году

Россиян ожидает последняя короткая рабочая неделя в уходящем году.

В этом году праздник будет отмечаться во вторник, 7 ноября, и длиться всего четыре дня. Обычно День народного единства празднуется 4 ноября, однако в 2023 году он приходится на выходной день, поэтому правительство приняло решение перенести его на следующий рабочий день.

Юрист HeadHunter Татьяна Нечаева подчеркнула, что работодатели обязаны платить своим сотрудникам в два раза больше за работу в праздничные дни или предоставлять им выходной. При этом сотрудникам, работающим по графику 5/2, предоставляется право выбора. Они могут сами решить, хотят ли они работать в праздничные дни или нет. Однако, работодатель не может принудить своих подчиненных работать в праздничные дни против их воли, все должно быть согласовано, за исключением случаев, когда это необходимо для предотвращения катастроф.

Сотрудники, работающие по сменному графику, имеют свои особенности. Для них выходные дни не совпадают с общепринятыми. Работа в субботу и воскресенье не оплачивается дополнительно, однако за работу в нерабочие праздничные дни можно требовать надбавку. По закону работодатель обязан выплачивать за такие дни двойную оплату, а за нарушение этих требований ему грозит штраф.

4 ноября вся Россия будет отмечать День народного единства, один из самых молодых государственных праздников страны. Этот день посвящен освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году и будет отмечаться во всех уголках нашей необъятной страны.