S7 Airlines запускает новые рейсы в аэропорт Аль-Мактум из Новосибирска

Из Новосибирска в Дубай S7 Airlines запускает новые рейсы.

По данным пресс-службы S7 Airlines, авиакомпания расширяет полётную программу из Новосибирска в Дубай и начинает выполнять полёты ещё в один аэропорт Дубая – Международный аэропорт Аль-Мактум.

Как сообщается, новый рейс в Международный аэропорт Аль-Мактум будет выполняться один раз в неделю. Туда вылет будет осуществляться по средам, а обратно по четвергам.

Из Новосибирска самолёт вылетает в 21:40 по местному времени и прибывает в Дубай в 1:00 ночи с учётом разницы во времени. Обратный рейс отправляется из аэропорта Аль-Мактум в 2:00 ночи по местному времени, а прибытие в Новосибирск – в 10:35.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прямые авиарейсы в Мьянму запустили в Новосибирске.