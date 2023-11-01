Сатановский сделал скандальное заявление по беспорядкам в Дагестане

Российский политолог высказался о беспорядках в Дагестане.

Беспорядки в Дагестане вызвали обеспокоенность политолога Евгения Сатановского, который считает, что за ними стоит "турецкий след". В своих комментариях, опубликованных на канале в Дзен, Сатановский утверждает, что эти беспорядки являются лишь предвестником более серьезных событий.

Он указывает на тесное сотрудничество Украины с Турцией и предполагает, что Анкара успешно использовала свои технологии радикализации ислама на крымских татарах. Этот опыт, по мнению политолога, был использован Центром исламской пропаганды и разведки для разжигания ситуации в Дагестане.

Сатановский отмечает, что заявления о том, что ситуация была спровоцирована из-за рубежа, лишь вершина айсберга. Он уверен, что ФСБ будет разбираться в этом вопросе, но не только она.

Однако Дагестан — не единственный мусульманский регион в России, и уже появляются тревожные сигналы в некоторых из них. Например, в Карачаево-Черкесской республике уже звучали призывы к выселению евреев. По мнению Сатановского, подобная риторика является явным признаком того, что общество начинает "раскачиваться", а исламский радикализм выступает в качестве рычага.

Политолог напоминает, что агенты спецслужб исламского мира активно действуют на Северном Кавказе, в Поволжье, Москве и Санкт-Петербурге уже с девяностых годов. Он уверен, что турецкие спецслужбы, сотрудничающие с исламистами из Ирака и Сирии, также создали свои сети в России. Сатановский напоминает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган мечтает о построении новой тюркской империи, которая простирается и на часть русских земель.