Секрет предков: вода с копеечным продуктом отбивает любую заразу

Наши предки, не обладавшие познаниями в медицине, учились спасаться от недугов при помощи природных средств. Некоторые из таких народных препаратов одобряют и современные медики.

В большом почёте на Руси были отвары и растворы различных трав и самых доступных продуктов. К примеру, простуду и остуду (когда человек переохлаждался на зимнем воздухе) лечили простейшим сочетанием кипятка и сушеной ромашки (им же полоскали больное горло, ополаскивали волосы после мытья и омывали раны на коже).

Для успокоения желудка россияне применяли водный раствор сырой картошки. А с развитием медицины и изобретением перманганата калия наши бабушки применяли его, как антисептик, называя «розовой водой» (по цвету раствора). В нём купали младенцев, промывали желудки и обеззараживали раны, а также полоскали горло и десны.

Кстати, эти методы одобряют и современные медики, поясняя, что марганцовка является универсальным антимикробным средством и, благодаря химической реакции в водном растворе, блокирует размножение различных инфекций в человеческом организме, а это, в свою очередь, даёт возможность телу выработать иммунные клетки.

Также с большим пиететом доктора современной России относятся и к «медовой воде». Её рекомендуется употреблять по утрам на голодный желудок. Достаточно добавить одну чайную ложку меда в стакан тёплой воды, чтобы нормализовать пищеварение, улучшить функционирование ЖКТ на весь день и повышает иммунитет на всю жизнь.