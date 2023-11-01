Сколько трафика расходуют новосибирцы на загородном отдыхе

Загородное пространство «Мира Парк» становится всё популярнее у гостей и жителей сибирской столицы. Только за летний сезон посетители прокачали там почти 20 терабайт данных и проговорили более трёх тысяч часов.

Концептуальный парк семейного отдыха находится в 20 км от Новосибирска на берегу речки Качимовка, рядом с посёлком «Мира Деревня». Добраться до него можно всеми доступными способами: на личном автомобиле, общественном транспорте и даже пешком. Последний вариант прекрасно подходит для людей, ведущих активный образ жизни и обожающих приключения. Все локации и арт-объекты так или иначе связаны с созерцанием и медитацией.

Несмотря на то, что туда едут, чтобы стать ближе к природе, отдыхающие не отказываются от привычного интернет-серфинга и общения с помощью голосовой связи. Прогуливаясь в парке, абоненты смотрели видео на YouTube, активно тратили гигабайты на Telegram, Tik-Tok и VK (видео). Согласно аналитическим данным оператора, этим летом посетители израсходовали 19,6 терабайт мобильного трафика. Для сравнения, такого количества достаточно, чтобы 15 тысяч раз посмотреть обучающие видео по медитативным практикам на YouTube в FullHD-качестве.

Крупный сибирский оператор обеспечил связью парк одним их первых. Новое телеком-оборудование позволило охватить сетью 4G максимальные территории, а также обеспечить стабильную скорость интернет-соединения. Также улучшения на сети почувствовали и пользователи, проживающие в близлежащем посёлке «Мира Деревня».

«Ежегодно "Мира Парк" привлекает всё больше гостей города и горожан своей самобытностью и уникальными объектами на территории, поэтому качественная связь там просто необходима. Учитывая эти тенденции, наши инженеры подготовили телеком-оборудование, которое обеспечивает стабильность и надежность передачи данных для максимального числа пользователей. Теперь каждый посетитель сможет поделиться впечатлениями прямо с места событий», — комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.