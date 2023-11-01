Сколотил капитал: концертный директор раскрыл истинные доходы певца SHAMAN`a

До трёх миллионов рублей за концерт получает резко взлетевший на Олимп патриотической песни певец Ярослав Дронов – его концертный директор раскрыл все суммы гонораров.

Титул самого дорогого (высокооплачиваемого) певца России ранее делили Филипп Киркоров и Николай Басков – состоятельные россияне с удовольствием платили миллионы рублей за их участие в корпоративных вечерах.

«Одеяло» высоких гонораров перетянул без труда молодой певец Ярослав Дронов, о котором ещё год назад никто в Росси даже не слышал. Работающий под псевдонимом SHAMAN, с началом военной спецоперации на Украине, он перешёл с кавер-версий чужих песен на авторские треки патриотического содержания.

За его композиции «Я – русский», «Встанем», «Ты моя», «Вызов», «До самого неба», «Улетай», «Лёд», «Теряем мы любовь», «Огонь» и «Гимн России», исполненные на закрытых корпоративах и вечеринках, люди готовы платить от 50 тысяч евро до 100 тысяч евро.

По мнению его концертного директора Сергей Лаврова, это самые высокие гонорары в стране на текущий момент. За один публичный концерт певец получает от двух до трех миллионов рублей, уверяет Лавров, подчёркивая при этом, что «у SHAMAN много концертов, потому что сейчас прет патриотическая песня. Когда закончится его звездный час — сказать сложно, но как и любая мода, мода на патриотизм проходит быстро», считает опытный директор.