Сорвут жирный куш: Глоба назвал знак зодиака, который получит счастье и деньги в ноябре

Финальный месяц осени-2023, когда традиционно надо поберечь силы и ресурсы, может стать прорывным в финансах трёх знаков Зодиакальной дюжины, рассказала популярный российский астролог Тамара Глоба.

Каждый знак имеет свои особые качества и потенциал, но представители лишь трёх из двенадцати Созвездий в ноябре текущего года смогут активно пользоваться благотворными энергиями месяца, которые откроют им большие возможности для богатства, пишет издание PRO.Астрологию.

ОВЕН

Рождённые под этим знаком Зодиакального круга в ноябре разделятся на две группы: одни заведут дополнительный источник дохода, другие удачно сменят работу. Но и те, и другие навсегда забудут о нехватке финансов.

ЛЕВ

Этих царственных особ ждёт значительное повышение по службе в ноябре-2023. Конечно, заметно подрастёт и заработок, который совсем скоро позволит делать крупные покупки. Главная опасность – растранжирить всё и сразу, предупредила Львов астролог Глоба.

КОЗЕРОГ

Вынужденные экономить в предыдущие полгода, представители этого знака Зодиака в ноябре вздохнут полной финансовой грудью. Не исключено, что им вернут старый денежный долг или, как снег на голову, свалится наследство. В любом случае, астролог рекомендует часть «куша» отложить на будущее, а остальные финансы потратить на отдых и удовольствия.