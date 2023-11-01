Соседские центры: что такое «третье место» и для чего девелоперы тратят на него квадратные метры

Соседские центры — распространенная практика в северно-европейских странах. Холодный сезон длится долго — порой и на улицу выходить не хочется, но и дома сидеть — скучно, вот и объединяются соседи в помещениях на первом этаже дома, чтобы работать, что-то вместе мастерить, заниматься физкультурой, получать и оказывать друг другу услуги. Тут же детский уголок, тут же полка для обмена книгами. Стол с кофе и чаем, а еще тихая комната, где можно отдохнуть от суеты или, следуя моде, записать подкаст.

Соседские центры за рубежом строятся на четырех основных принципах: содействие общественному развитию, участие и самоуправление, партнерство, сотрудничество. Соседский центр становится так называемым третьим местом — не работа (учеба) и не дом, куда человек может пойти в своей повседневной жизни.

В Сибири соседские центры начали строить не так давно, но жители заполняют их под завязку — многие так и не вернулись с удаленки, а соседский центр предоставляет хорошие рабочие места, аренда которых не бьет по карману, да и детский день рождения можно провести куда масштабнее, чем в собственной квартире.

Как выяснил журналист Сиб.фм, в Новосибирске возведением таких центров занимается компания «Брусника».

Как рассказали представители девелопера, в компании решили сделать соседский центр стандартным элементом инфраструктуры. В ближайшие три года пространства для жителей появятся в большинстве проектов застройщика. Раньше других их получат новосибирском «Евробереге», а еще в проектах девелопера в Сургуте, Тюмени и Екатеринбурга.

Центры будут работать в двух форматах. В первом помещение по документам является местом общего пользования, доступ в него — только у жителей конкретного дома или домов. Плата за содержание Соседского центра будет включена в квитанции. По опыту реализованных проектов, она составит около 200 рублей, что эквивалентно чашке кофе. Второй формат представляет перевод соседского центра на самоокупаемость, превращение его в бизнес-проект. Посещать его смогут те, кто купил абонемент или разово оплатил услугу. Сценарий предусматривает покрытие затрат на эксплуатацию и постепенный возврат инвестиций в создание площадки.

Сейчас соседские центры застройщика функционируют в подмосковном Видном, Тюмени и Новосибирске. Все они расположены на первых этажах домов. В каждом имеется коворкинг, открытая кухня, игровые пространства для детей и помещения, которые могут арендовать специалисты, занимающиеся частной практикой (к примеру, психологи, логопеды и репетиторы). В них также обустроена библиотека, танцевальный зал и прачечная. При этом, мероприятия в соседских центрах зачастую организуют сами жители. Они решаются проводить образовательные семинары, уроки по рисованию, театральные представления. В зоне коворгинга рождаются новые бизнес-идеи и стартапы.

Соседские центры в Видном и Тюмени работают по модели самоокупаемости. Число посетителей ежемесячно – до 4 тысячи человек. В Новосибирске круг пользователей такого пространства ограничен жителями трех домов. Мамы с удовольствием проводят здесь дни рождения — в помещении достаточно пространства и реквизита для игр и беготни. Впрочем, ответственность за имущество центра никто не отменял — перед уходом все же придется прибрать за собой, ну а масштабный клининг возьмет на себя управляющая компания. При этом управляющие соседским центром отмечают, что так как посетители центра — соседи, ответственность друг перед другом делает людей чистоплотными и вежливыми).