Сплошная чёрная полоса: два знака зодиака окажутся в опасности в ноябре

Ноябрь, открывающий ворота в новую русскую зиму, будет благосклонен не ко всем россиянам – рождённым под двумя знаками зодиакального круга придется пережить непростой период.

Общие астрологические характеристики последнего осеннего месяца 2023 года сулят всем знакам Зодиака напряжённый и нервозный период. Он будет наполнен активными, деятельными, будоражащими энергиями, которые надо освоить и пустить на благие дела и достижение целей, пишет издание «Астропсихология». По мнению его экспертов, больше всего «на орехи» достанется представителям двух знаков Зодиакальной дюжины.

ТЕЛЕЦ

Избежать крупных проблем в сложном ноябре рождённым под этим Созвездием сложно, но можно. Астрологи рекомендуют не расслабляться, а проявлять неусыпную бдительность и осмотрительность во всех основных сферах жизни – на работе и в личной жизни. Не исключено, что придётся переосмыслить какие-то давние события и провести работу над собственными ошибками. Также не стоит Тельцам в ноябре стремиться во всем быть первыми – только силы зря потратите, уверяют звездочёты.

ВОДОЛЕЙ

Ноябрь для представителей этого знака Зодиака станет периодом полным забот и хлопот, причём не зачастую неприятных. Если большая вероятность, что силы и деньги будут потрачены зря и в пустую. Не исключено глобальное обострение разногласий с близкими людьми и вторыми половинками. Уберечь отношения от ноябрьских астрологических бурь поможет лишь собственный эгоизм, на горло которого Водолеи наступят добровольно и попытаются встать на место тех людей, кого они обидели.