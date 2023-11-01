Спортивный подход «Справедливой России»: звёздный кандидат и планы на улучшение Новосибирска

30 октября в «Новосибирской государственной областной научной библиотеке» прошла пресс-конференция Новосибирского регионального отделения «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». В ходе встречи Александр Сергеевич Аксёненко представил горожанам кандидата в депутаты на довыборах в Совет депутатов города Новосибирска по 49 округу Павла Николаевича Подкользина.

«Когда Павел сказал, что готов вступить в ряды нашей доблестной партии, я очень обрадовался. Мы много говорили и поняли, что кроме политической работы, у нас очень много близкого в личном аспекте.

Мы хотим видеть в наших рядах новых людей, которые не стесняются, не боятся, которые готовы доносить правду. Поэтому я сегодня, при вас, подписываю удостоверение Павла Николаевича и торжественно поздравляю его со вступлением в партию».

Несмотря на то, что, по распространенному мнению граждан, политики проводят свою работу только в преддверии выборов, Александр Сергеевич заявил, что выборы – лишь часть политической работы. Сейчас мнение об институте депутатства «испохаблено», и одной из главных целей партии является налаживание постоянной деятельности депутатов в Новосибирске и области, в стране.

Для такой большой работы требуются люди, которые искренне хотят сделать жизнь окружающих людей лучше. Для «Справедливой России» одним из таких людей стал Павел Николаевич:

«Для меня это – новая история. 20 лет я отдал профессиональному спорту, половину из них я был участником команды Новосибирского клуба «Сибирьтелеком-Локомотив» и уже новейшего баскетбольного клуба – «Новосибирск». Четыре года назад, после того, как я закончил свою спортивную карьеру, я успешно дебютировал в кино, сейчас за нами уже четыре проекта. И в данный момент немного не по себе, но это хорошо, когда внутри тебя рождается новая задача. И, поговорив с Александром Сергеевичем, мы пришли к мысли, что нужно двигаться вперед, не стоять на месте. Тем более, партия омолаживается, сейчас можно и нужно работать с людьми. Помогать городу, своему округу».

В течении пресс-конференции были раскрыты некоторые из направлений в работе партии: работы по облагораживанию территорий – как в центре города, так и отдаленных районах, озеленение, детские площадки. Важным вопросом встало воспитание молодых спортсменов в Сибири, увеличение площадок и системы финансирования команд. Также, был выяснен вопрос об удобстве общественного транспорта в городе. Каждое из обращений граждан к партии – это вызов, с которым «Справедливая Россия» старается справиться.

«В заключении, я хочу сказать, что Справедливая Россия в Новосибирской области продолжает динамично развиваться. Мы находим новых людей: нестандартных, интересных, справедливых, которые борются за правду готовы отстаивать интересы жителей, которые хотят, чтобы в нашем родном городе, в Новосибирской области и в стране жить становилось лучше». Напомним, довыборы в горсовет Новосибирска по округам №40 №49 назначены на 17 декабря 2023 года.