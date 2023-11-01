Теперь запрещено: новые правила заработали во всех супермаркетах с 1 ноября-2023

Мотивом к введению новых правил стал судебный прецедент, созданный покупателем, которому отказали в обналичивании подарочного сертификата в одном из российских супермаркетов.

Как правило, подарочные сертификаты, в случае ненадобности тому, кто их получил в качестве презента, пропадали даром. Но одна из российских покупательниц решила потребовать от супермаркета обналичить такой подарок и, естественно, получила категоричный отказ.

Сдаваться девушка не стала и направилась в суд и иском на возмещение ущерба и обвинением в нарушении прав потребителя. Суд встал на сторону владелицы подарочного сертификата и обязан торговую точку обналичить его.

Данный случай не просто создал судебный прецедент, но и мотивировал ввести новое правило для всех супермаркетов нашей страны. Отныне магазины не имеют права отказывать в возвращении денег за такие сертификаты, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на опытного российского юриста Ирину Сивакову.