Указ подписан: размер пенсии кардинально изменится в 2024 году

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий с 1 января 2024 до среднего уровня 23 449 рублей.

Как правило, пенсионные выплаты увеличиваются в нашей стране соответственно уровню инфляции (по данным Росстата, годовой процент составит 7,5). Таким образом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2024 году вырастет с прежних 7 567,33 рублей до 8 134,88 рублей. Повысится также и стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) со 123,77 рублей до 133,05 рублей.

В денежном выражении средний размер выплаты для неработающих пенсионеров увеличится на 1 631 рубля, что позволит поднять средний общероссийский показатель пенсий до 23 449 рублей, пишет издание «Спроси.Дом.рф».

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета, а «дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей».

Эти средства будут распределены между представителями самой многочисленной категории пожилых россиян – неработающих пенсионеров. На сегодняшний день, по данным СФР, их насчитывает порядка 32 миллионов человек.