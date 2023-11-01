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общество

В Новосибирске дорожники обратились в полицию из-за художников-наркодилеров

Фото: социальные сети

Новосибирские дорожники подали заявление в полицию на художников-наркодилеров.

По данным территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, было подано заявление в полицию Черепановского района, в котором дорожники просят найти авторов исписанных остановок и привлечь их за вандализм и распространение наркотических средств.

Сообщается, что на сегодняшний день испорчено уже семь остановок в Черепановском районе. Все данные авторов-наркодилеров закрашены — вычислить их пока не удаётся.

Фото В Новосибирске дорожники обратились в полицию из-за художников-наркодилеров 2

Напомним, что 20-летней жительнице Новосибирска грозит пожизненный срок за наркотики. В ходе осмотра места жительства девушки сотрудники полиции обнаружили и изъяли мефедрон и вещество, содержащее в своем составе смесь запрещенных веществ.

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Валерия Митрохина
Журналист

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