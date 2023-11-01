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недвижимость общество

В Новосибирске на Ключ-Камышенском плато построят новый микрорайон

Фото: Pexels.com

На Ключ-Камышенском плато в Новосибирске построят новый микрорайон площадью 75 гектаров.

Новая застройка планируется вдоль улицы Родниковой, прилегающей к уже существующим улицам Выборной и Пролетарской. В течение двух лет специализированной застройщик «Ключевой» воплотит проект под названием «Променад».

Застройщик планирует возвести восьмиэтажные жилые дома внутри закрытого комплекса с обширным прогулочным бульваром.

В новых зданиях будет 290 квартир. Разрешение на строительство выдали в октябре этого года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что федеральный застройщик объявил старт продаж в 4 корпусе комплекса «Счастье в Кольцово».

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Игорь Кириченко
Журналист

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