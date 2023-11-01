В Новосибирске разыскивают осуждённого за вождение под наркотиками

Разыскивается беглец, которого ранее судили за вождение под наркотическими веществами в Новосибирске.

Осуждённый за вождение под наркотиками пустился в бега в Новосибирской области — ему надоели принудительные работы. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».

Год назад 35-летнего Олега Минина приговорили к 3,5 года лишения свободы по двум статьям — хранение наркотиков и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Сначала мужчина отбывал наказание в колонии строго режима в Новосибирске, но летом, по причине хорошего поведения, срок заменили на принудительные работы. Он должен был прийти в исправительный центр ИК-2 на Толмачёвской, но так и не дошёл до места.

Сейчас Олега Минина разыскивают правоохранительные органы.

Напомним, что в Москве из военкомата сбежали двое призывников из Таджикистана. Заведено два уголовных дела по статье об уклонении.