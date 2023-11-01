В Новосибирске цены в магазинах оказались ниже, чем в Казахстане

Цены в магазинах Новосибирска оказались ниже, чем в Алматы.

В Новосибирских магазинах цены оказались ниже, чем в городе Алматы в Казахстане. В качестве сравнения были взяты две крупные торговые сети — Small и Magnum.

Российский картофель «Эконом» можно приобрести 24,99 рубля за килограмм в «Ленте», в Казахстане такой стоит 125 тенге, что при курсе 5,11 тенге за рубль — 24,46 рубля. Огурцы стоят 123,59 рубля, в Magnum они же стоят 989 тенге — 193 рубля.

В местных магазинах Алматы килограмм яблок «Ред делишес» выходит 549 тенге — 107 рублей, но в новосибирской «Ленте» яблоки стоят уже дороже — 199,99 рубля.

Если брать мясные продукты, то мякоть говядины в «Ленте» стоит 799,99 рубля за килограмм, а в тенге 3 590 за килограмм, то есть 702 рубля в Magnum. Говядина на кости выходит в 599,89 рубля, а в Small 3 690 тенге — 722 рубля. Мясной фарш 619,9 рубля в «Ленте» и 3 890 тенге – 761 рубль в Small.

Куриные окорочка в России 247,49 рублей и 283 рубля за килограмм, как и филе курицы — 397,99 рубля за килограмм. А в Алмате 2 560 тенге, то есть 500 рублей за килограмм.

Напомним, что в Новосибирске аналитики перечислили продукты, на которые резко упал спрос.