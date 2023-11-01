В Новосибирской области новые меры господдержки позволили увеличить вылов рыбы

На рыбохозяйственных предприятиях Новосибирской области наблюдается стабильный рост объёмов производства рыбы.

В октябре 2023 года промышленный вылов рыбы увеличился до 8243 тысяч тонн, превысив показатели прошлого года на 87,5 тонн.

Заместитель председателя Правительства и министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко подчеркнул важность новых мер господдержки для развития аквакультуры. В регионе более двухсот организаций активно занимаются рыболовством и рыбоводством, работая на более чем 450 водных объектах. Основные виды — пелядь, карп, сазан и белый амур.

Благодаря утверждённой госпрограмме развития сельского хозяйства в 2022 году и 2023 году организации получили значительную государственную поддержку на закупку рыбопосадочного материала, техники, оборудования, кормов и кормовых добавок. Новую меру поддержки на 2023 год оценили в 3 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новикомбанк выдал первые кредиты с «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП.