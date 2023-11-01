В Новосибирском Академгородке строят новое здание музыкальной школы

В Новосибирске впервые за последние 30 лет построят здание для учреждения дополнительного образования – детской музыкальной школы № 10. На четырех этажах разместят 50 классов, зрительный зал, будет приобретено новое оборудование и музыкальные инструменты.

«Детская музыкальная школа № 10 пользуется огромной популярностью у жителей Академгородка. Сейчас она находится в полуподвальном помещении лицея № 130 им. Академика М. А. Лаврентьева. Было очень много обращений от жителей с просьбой построить отдельное здание для учреждения. Был разработан проект, выбрано место на улице Терешковой. В этом году площадка интенсивно осваивается, приступили к строительству. Работы идут без отставаний, даже с некоторым опережением. Сметная стоимость объекта более 600 млн рублей, строительство рассчитано на три года. На сегодня в музыкальной школе занимаются 800 ребятишек, они с нетерпением ждут, когда появятся современные условия для занятий», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

МБУДО «Детская музыкальная школа № 10» с 1974 года размещается в цокольном (технологическом) этаже здания лицея № 130 в Академгородке. Сегодня учащиеся вынуждены заниматься в режиме семидневной учебной недели, включая воскресенье. Новое здание позволит увеличить учебные площади, улучшить условия и качество обучения и развития детей. В школе планируется обновить материально-техническую и инструментальную базы. Новое современное здание ДМШ № 10 рассчитано на 800 обучающихся, 200 детей в одну смену. На четырех этажах разместятся 50 классов и зрительный зал на 350 мест.

На стройплощадке выполнены работы по устройству котлована, фундаментной части здания, а также стен подвального помещения. Установлено перекрытие первого и части второго этажей. Ведется устройство монолитного каркаса и кирпичной кладки внутренних перегородок.

Глава города подчеркнул, что к концу 2024 года можно ожидать завершения строительных работ. Потребуется время на оформление необходимой документации, чтобы 1 сентября 2025 года школа приняла учеников.

«Параллельно решаем вопросы транспортной доступности. Нужно предусмотреть подъезд для машин, парковочные места. К открытию музыкальной школы будет отремонтирована улица Терешковой, чтобы проезд со стороны Морского проспекта был в полном порядке», – отметил мэр Анатолий Локоть.

После открытия нового здания появится возможность проводить в музыкальной школе конкурсы, фестивали районного, городского, регионального и международного уровней, методические форумы, курсы повышения квалификации работников образования в области музыкального искусства. В планах – проектирование и реализация инновационных образовательных программ в области музыкального искусства.

ДМШ № 10 самая большая музыкальная школа в городе, здесь обучаются по 22 образовательным программам. Школа воспитала более 400 лауреатов и дипломантов конкурсов разного уровня, обладателей высших наград конкурсов – гран-при, лауреатов премии Президента РФ в области искусства, «Юное дарование Сибири», Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», дипломантов XXII Молодежных Дельфийских игр России.

Также школа ведет активную концертно-просветительскую и публичную деятельность, сформировано 15 постоянных творческих коллективов, в том числе образцовых – детские хоры «Радонеж», «Звонница», детский духовой оркестр «Akadem Brass» и ансамбль скрипачей «Созвездие».