Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 1 ноября

Стартовал третий этап израильско-палестинского конфликта, Турция выражает поддержку страдающему палестинскому народу, а Ливан наносит удары по военным базам ЦАХАЛ – ближневосточные итоги первого дня финального месяца осени-2023. Подробности ниже.

Наземная военная операция в секторе Газа к 1-му ноября 2023 года вступила в третью фазу, уверяет премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. А в тоже время ливанская группировка «Хизбалла» нанесла массированный удар по военно-морской базе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), уничтожив технического оборудования, которое позволяло израильской стороне следить за территорией Ливана.

К началу нового месяца текущей осени стало очевидным, что Израиль теряет своих позиции в мировом сообществе. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство намерено объявить Израиль военным преступником, а в стамбульском аэропорту состоялся митинг в поддержку Палестины.

Это мнение разделяет и Россия, заявившая в лице постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензя о прямой причастности Израиля в тандеме в США к «гуманитарной катастрофе библейского масштаба» в секторе Газа.

Кто в этом противостоянии пострадавшая сторона, тоже очевидно. По официальным данным на 01.11.2023 года, количество погибших в секторе Газа превысило 8 тысяч человек (в основном, это женщины и дети). Счёт раненных перевалил за 18 000 человек.