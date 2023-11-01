Врач Амеличкина рассказала о допустимой норме ежедневного потребления шоколада

По словам специалиста, каждый день можно есть не более 30 грамм горького шоколада.

Врач-гастроэнтеролог ИНВИТРО Маргарита Амеличкина рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что наиболее полезным считается горький шоколад, однако даже его следует употреблять в меру. Так, по словам специалиста, ежедневная норма составляет всего лишь 30 грамм.

«При регулярном чрезмерном употреблении есть риск превысить количество сахара и насыщенных жиров в рационе, что со временем может привести к набору избыточной массы тела, развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени», — предостерегла медик.

Кроме того, Амеличкина напомнила, что вообще есть шоколад не рекомендуется детям младше трех лет, людям с сахарным диабетом, а также аллергикам на данный продукт. Заменить сладкое лакомство можно другими вкусностями без кофеина — мармеладом или пастилой, добавила гастроэнтеролог.

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