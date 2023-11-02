«Как бараны!»: гениальный математик Сидик Афган раскрыл всю правду об украинцах

В текущем противостоянии мировых сверхдержав жертвенной овцой и разменной монетой стала Украина, считает афганский пророк и учёный. Подробности его новых расчётов публикует портал «Сиб.фм».

С момента предсказания несбывшейся фатальной даты 17.07.23 г. о её авторе Сидике Афгане не было слышно ничего. Но на днях математик вновь проявился в медиа-пространстве и поделился новыми расчётами ближайшего будущего нашей планеты.

Согласно его свежим вычислениям (Сидику принадлежит авторство уникальной формулы просчёта судеб и изобретение научного направления «философской математики»), «в настоящее время разворачивается глобальная схватка между темными и светлыми силами, победят в которой человеческая доблесть, мораль, честь и совесть».

Он уверен, что сейчас война идет между Западом и Востоком, между сатаной и ангелами: «У нас день, а на западе — ночь», пояснил он журналистам «Новых русских сенсаций» на НТВ.

В этом противостоянии Украина стала жертвенным животным: «Как бараны. Думают, что он (президент США – прим.ред.) их друг, а он их продает! Он их кушает, а собака охраняет», высказался Афган.

Математик чётко осознает и пытается доказать мировому сообществу, что действия западных политиков могут привести к тому, что на планете не останется людей. Шанс на спасение он видит в пересмотре взглядов на взаимоотношения между странами. Однако, по его расчётам, «Европа развалится до 2032 года, а некоторые другие страны просто исчерпают свой потенциал».

Что касается России, то учёный не впервые высказывает уверенность в её победе над Западом и дальнейшее процветание, ведущее к мировому первенству во всех сферах жизни.