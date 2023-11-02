Приказ: пенсионерам со 2 ноября перечислят на карты удержанные за 2018-2022 выплаты

Речь идет о выпавших из общего трудового стажа периодах работы, спровоцировавших удержание средств. Кто из российских пенсионеров имеет право на возврат таких денежных средств, читайте ниже по тексту.

Специалисты СФР констатируют факт – участились ситуации, когда в пенсионном стаже не учитываются некоторые периоды работы, поскольку хитросплетения действующего в России пенсионного законодательства не позволяют обычному посчитать размер своей пенсии самостоятельно.

Однако, заказав выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС) на «Госуслагах», любой гражданин РФ может увидеть, что какой-то период работы не отражен в ИЛС, пишет портал «Клерк.ру».

Так произошло и в случае, когда одна из российских пенсионерок добилась включения в стаж потерянного периода по уходу за ребенком вместо работы. Суд, куда она обратилась и иском на СФР, назначил ей возврат недополученных за четыре года 6 тысяч рублей. Кроме того, увеличилась до 15 тысяч рублей и ежемесячная пенсия, рассказал эксперт в области пенсионных технологий Анастасия Киреева.

По её профессиональным наблюдениям, в последние несколько лет российские суды в подобных ситуациях принимают строну граждан, а касается это чаще всего периодов с 2018 по 2022 год.