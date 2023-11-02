Путин жёстко осадил Израиль выступлением — что сказал президент?

Цивилизованные и адекватно настроенные страны, в том числе и Россия, пытаются остановить кровопролитную бойню на Ближнем Востоке. Недавнее заявление президента РФ охладило пыл израильтян.

Владимир Путин напомнил не только еврейскому государству, но и всему мировому сообществу, что в отличие от США, наша страна многие десятилетия стремилась к мирному решению территориального спора между Палестиной и Израилем. Позиция РФ в этом отношении была, есть и остаётся однозначной – создание двух независимых друг от друга государств: «Израиль создан, а Палестина как самостоятельное государство так и не состоялось», пояснил он свою позицию, отметив при этом, что часть исконно палестинских земель разными способами и не без вмешательства США была занята Израилем.

Естественно, указание на такие «позорные» факты истории израильтянам не нравятся. Но российский лидер решил пойти дальше и задел мужские качества еврейского правительства: «Если мужчины решили бороться — пусть борются между собой. Женщин и детей нужно оставить в покое», напомнил он главный принцип настоящих поборников чести и совести.