Новосибирский суд приостановил продажу акций Красноярского ЭВРЗ из-за занижения цены

Новосибирский арбитражный суд временно приостановил продажу 67% акций Красноярского Электровагоноремонтного завода (ЭВРЗ), которые принадлежат обанкротившейся компании «Афина Паллада».

Эти акции выставили на торги за 820 млн рублей осенью прошлого года. Однако торги приостановили после протеста детей владельца «Афины Паллады». Они считают, что цену продажи занизили на 311 млн рублей. Это произошло приблизительно через неделю после начала аукциона.

ЭВРЗ основан в 1898 году. Завод является одним из старейших заводов в Красноярске. В 2022 году компания заработала 989 млн рублей. Однако понесла убыток в размере 289,2 млн рублей. В марте этого года у завода произошла смена руководства.

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