Под Новосибирском организовывали незаконное пребывание мигрантов

В Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации представили доклад о текущем состоянии расследования уголовного дела по организации незаконного пребывания мигрантов в России.

В Новосибирской области следственные органы завели уголовное дело по части «а» статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе работы следственных органов и пограничной службы Федеральной службы безопасности России по Новосибирской области обнаружили организованную группу, включающую двух местных жителей, один из которых родом из Средней Азии. Эта группа занималась нелегальным обустройством мигрантов в России.

«Участники группы подыскивали иностранных граждан, нуждавшихся в формировании фиктивного комплекта документов, необходимых для незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а также выступали в роли принимающей стороны и работодателей», — говорится в сообщении СК.

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