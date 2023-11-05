Стало известно, о чём почти два часа говорил Путин на совещании по Дагестану

Президент России Владимир Путин провел длительное совещание с силовым блоком 30 октября.

Оно было посвящено событиям в Дагестане. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Совещание продолжалось около двух часов и завершилось поздно ночью. Обсуждались как внутренние, так и международные аспекты беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы. Президент сказал, что необходимо предпринять меры для предотвращения подобных вмешательств в будущем.

По словам Пескова, на совещании обменялись мнениями по поводу происходящего. Участники обсуждали различные инициативы в контексте текущей ситуации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в День народного единства Путин сделал важное заявление о зоне СВО.