В Иркутской области нашли тела двоих детей и взрослых в машине, утонувшей в реке

Автомобиль марки ВАЗ-2115 обнаружили в реке Кута около трассы в Усть-Кутском районе. Об этом сообщили в управлении МВД по Иркутской области.

«По предварительной информации, 36-летний водитель отечественной легковушки совершая поворот, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в реку. Машина ушла под воду», — рассказали в полиции.

В результате происшествия внутри автомобиля обнаружили тела мужчины, женщины и двух малолетних детей.

Следственный комитет проводит предварительное расследования в соответствии со статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

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