В Новосибирске люди обратились к Путину из-за выросшего в 250 раз утильсбора на автомобили

Россияне, у которых машины из-за рубежа, столкнулись с проблемой уплаты утилизационного сбора. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Правительство установило, что граждане России должны уплачивать утилизационный сбор за такие автомобили по новым правилам.

Многие владельцы автомобилей узнали об этой новации сразу после пересечения границы. Один из примеров — Максим Лошкарев из Новосибирска. Его документы для автомобиля оформили после вступления в силу изменений. Из-за этого сумма утилизационного сбора возросла с 3400 рублей до 844 800 рублей.

Из-за этого автовладельцы всей страны пожаловались президенту России Владимиру Путину.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пенсионерка погибла под колесами иномарки.