В Новосибирске прошёл концерт к 105-летию ВЛКСМ

Сегодня, 5 ноября, в ДК «Прогресс» в Новосибирске прошёл концерт, приуроченный к 105-летию ВЛКСМ — крупнейшей в мире молодёжной организации, которая объединяла советскую молодёжь. Организаторами мероприятия выступил Заельцовский райком КПРФ.

«Товарищи комсомольцы, всех вас поздравляю с юбилеем – 105-й годовщиной со дня рождения уникальной молодёжной организации – Ленинского коммунистического союза молодёжи. Аналогов такой организации не было и нет во всем мире. Организация, которая давала возможность молодёжи расти и реализовывать свои устремления, свой потенциал, учиться. Комсомол стал своеобразным трамплином для очень многих», — выступил с речью мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На концерте собрались люди, для которых ВЛКСМ оставил тёплые воспоминания и важные моменты из молодости. В рамках мероприятия прозвучали советские песни, которые помогли сохранить историческую память о комсомоле и его роли в развитии страны.

Участники концерта заявили, что надеются на передачу ценностей и идеалов комсомола новым поколениям, чтобы вдохновить их на участие в жизни общества и стремление к позитивным изменениям.

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