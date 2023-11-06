Мобилизация в России: 31 декабря озвучат окончательное решение

В России готовится новый закон, касающийся мобилизованных граждан.

В России принято окончательное решение о мобилизации: новый закон об уголовной ответственности за уклонение от воинской обязанности будет рассмотрен Госдумой до конца года.

Эта информация вызвала интерес в СМИ, которые предположили, что всеобщая мобилизация будет задержана из-за введения нового закона.

Согласно предложенному законопроекту, запасникам и резервистам, уклоняющимся от призыва по мобилизации, грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.

Как заявил соавтор законопроекта, заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, уголовная ответственность наступит для уклонистов только в том случае, если повестка была вручена официально.