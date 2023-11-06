Над Новосибирском увидели северное сияние

Новосибирской фотограф запечатлел северное сеяние.

В ночь на понедельник жители Новосибирска стали свидетелями редкого явления — северного сияния. Сибиряки поделились своими фотографиями в соцсетях.





По данным телеграм-канала AstroAlert, занимающегося наблюдательной астрономией, вечером в воскресенье произошла магнитная буря на Солнце, благодаря которой жители многих регионов России смогли увидеть «ярчайшее и самое южное сияние за последние 20-30 лет».

Кроме жителей Сибири, редкое явление могли увидеть жители Крыма, Кавказа и Калининграда.

В Новосибирске северное сияние появилось около 23.58 по местному времени. Необычные оттенки красного и зеленого цветов украсили небо и продолжались примерно до 00.12. Красивое зрелище сумел запечатлеть новосибирский фотограф.







Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ожидаются морозы до –27 градусов.