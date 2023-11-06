В Новосибирске подростки распространяли закладки по городу

В Новосибирске двум подросткам предъявлено обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков.

В Новосибирске двум подросткам предъявлено обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным ведомства, 31 октября двое знакомых (18 и 17 лет) получили информацию о крупной партии наркотиков, которую затем стали фасовать на мелкие партии, чтобы сбыть путем «закладок» в Новосибирске.

Однако до конца сбыть товар они не смогли — их задержали правоохранители.

Подросткам предъявлено обвинение . Им грозит длительное лишение свободы.



Напомним, глава СК Бастрыкин потребовал доклад об избиении детей в детском саду в Новосибирске.