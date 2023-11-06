сегодня
06 ноября, 10:59
пробки
1/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 93.03 | eur 99.01
сегодня
06 ноября, 10:59
пробки
1/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 93.03 | eur 99.01
сегодня 09:44
общество

В Новосибирском зоопарке белые медвежата проверили лед на прогулке

Фото: Анна Новикова

В Новосибирске появился ролик с белыми медвежатами, которые провели лед на прогулке.

Маленькие белые медвежата, проживающие в Новосибирском зоопарке, решили проверить прочность льда, покрывшего их вольер. Ролик с животными опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На опубликованных кадрах видно, как один из медвежат осторожно касается ледяных ступенек. Затем к нему присоединяется его сестра, которая также поднимается на лестницу. Время от времени они пытаются дотронуться до воды в бассейне, которая замерзла. Однако медвежата не решаются

Все эти действия близняшек наблюдает их мама Герда, которая стоит рядом.

Как ранее писал Сиб.фм, манулов засыпало снегом в Новосибирском зоопарке.

ОЦЕНИТЬ статью
1

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в