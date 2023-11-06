В Новосибирском зоопарке белые медвежата проверили лед на прогулке

В Новосибирске появился ролик с белыми медвежатами, которые провели лед на прогулке.

Маленькие белые медвежата, проживающие в Новосибирском зоопарке, решили проверить прочность льда, покрывшего их вольер. Ролик с животными опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На опубликованных кадрах видно, как один из медвежат осторожно касается ледяных ступенек. Затем к нему присоединяется его сестра, которая также поднимается на лестницу. Время от времени они пытаются дотронуться до воды в бассейне, которая замерзла. Однако медвежата не решаются

Все эти действия близняшек наблюдает их мама Герда, которая стоит рядом.



Как ранее писал Сиб.фм, манулов засыпало снегом в Новосибирском зоопарке.