Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 6 ноября

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт в секторе Газа будет продолжаться до освобождения заложников

Во время встречи с военными на одной из баз ВВС страны 5 ноября, Нетаньяху подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекратит боевые действия, пока не будет достигнута победа.

Он также отметил, что Израиль будет продолжать бороться с палестинским движением ХАМАС до полной победы. Нетаньяху выразил надежду, что все это понимают и призывает к единству и поддержке военных усилий.

ХАМАС возмутился заявлением министра Израиля о возможности применения ядерного оружия в отношении сектора Газа

Представитель палестинского движения Хазем Касем, выступивший 5 ноября в Telegram-канале движения, осудил такие высказывания, называя их террористическим актом, который правительство Израиля и его лидеры совершают против палестинского народа.

Касем отметил, что подобные заявления являются результатом полной поддержки США израильским действиям в Газе. Он добавил, что такие высказывания являются беспрецедентным преступным актом и свидетельствуют о фашистской политике правительства Израиля.

Секретарь ХАМАС также подчеркнул, что палестинский народ осуждает и отвергает любые формы насилия и терроризма, а также призвал международное сообщество принять меры по прекращению израильских агрессивных действий в отношении Газы.

Израильская армия объявила о поражении более 2,5 тыс. целей в секторе Газа с 7 октября

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram, атаки были проведены при помощи сухопутных, воздушных и военно-морских сил Израиля. Военные объекты ХАМАС, склады оружия, наблюдательные пункты и центры управления стали основными целями.

Особое внимание было уделено ночной операции, когда израильские военные направили беспилотники для удара по военному комплексу ХАМАС. В этом комплексе находились центры управления, контроля и наблюдательные пункты.

В ответ на действия Израиля, ХАМАС опубликовал видеокадры уличных боев между израильскими и палестинскими военными в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.

Россия отправила третью партию гуманитарной помощи жителям сектора Газа через Египет

Об этом сообщает МЧС России 5 ноября.

Общий вес груза составляет 60 тонн и включает в себя продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

«Самолеты Ил-76 вылетели из международного аэропорта Грозный в Арабскую Республику Египет. Здесь российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца», — объяснили в ведомстве.

Отправка гуманитарной помощи осуществляется по указанию президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Ранее Россия направляла гуманитарную помощь жителям анклава 3 ноября. 28 тонн груза, включая лекарства, гемостатические средства и перевязочные материалы, были доставлены двумя самолетами Ил-76 также через Египет.