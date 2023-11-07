Аналитики выяснили любимые литературные жанры у россиян

Оказалось, что многие горожане предпочитают читать фантастику и детективы.

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели исследование и выяснили, что среди россиян особой популярностью пользуются книги в жанре фантастики — так ответили 36% респондентов. Еще 27% опрошенных любят детективы и научно-популярную литературу, а 25%-классику. Об этом сообщает RT.

При этом фантастику и науно-популярную литературу выбирают россияне в возрасте до 34 лет, а старше 45 лет предпочитают исторические романы.

Также в исследовании отмечается, что отечественных авторов россияне выбирают чаще, чем зарубежных: 35% против 31% соответственно. Вдобавок 75% респондентов предпочитают книги читать, 16% — слушать, а 6% респондентов признались, что не читают книг.

Напомним, аналитики посчитали, какой процент россиян работает сверх нормы.