Четыре миллиона электронных больничных выдано в Новосибирской области

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области оформило 4-х миллионный электронный больничный лист

930 тысяч больничных было выдано в 2023-м году. Сумма выплат за 10 месяцев составила более 12 миллиардов рублей. На сегодняшний день в стране оформлено около 200 миллионов электронных листков временной нетрудоспособности.

Напомним, что переход на электронные больничные листы произошел в 2022 году, что существенно сократило объем бумажной работы. Теперь компания получает данные о временной нетрудоспособности из медучреждения в цифровом виде. Работники получают предусмотренные выплаты без обращения и подачи каких-либо документов.

После закрытия медорганизацией больничного листа в Социальный фонд приходят необходимые сведения, а пособия назначаются в течение 10 дней.

Размер больничных выплат зависит от трудового стажа и среднего заработка за предыдущие два года работы. Граждане, чей стаж превышает восемь лет, получают по больничному 100% от среднего заработка, но не больше максимальной величины. Работникам со стажем от пяти до восьми лет выплачивают 80%, со стажем менее пяти лет — 60% от среднего заработка.