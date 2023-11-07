«Это была ее первая тусовка». 22-летняя тувинка погибла на запретной вечеринке в Новосибирске

Из двухсот танцующих человек в хлипкой пристройке ночного бара погибла девушка, которая впервые оказалась на массовом мероприятии подобного формата.

Погибшую девушку можно коротко охарактеризовать как очень хорошую и правильную девочку. Чего не скажешь о помещении, в котором Туяна (так зовут погибшую) оказалась волею судеб.

По рассказам родных и близких студентка медицинского университета, которой до диплома оставалось всего полгода, с детства была послушным ребенком, в школе училась на «отлично», проблем с поведением никогда не было. После окончания гимназии с химико-биологическим уклоном в родном Улан Удэ она решила идти по стопам мамы-доктора и поступила в Новосибирский мединститут.

Переезд в мегаполис ничуть не повлиял на её характер. Оставаясь целеустремлённым человеком, Туяна упорно шла к мечте о профессии врача. В отличие от большинства сверстниц, которые тусовались по клубам и барам, по вечерам она сидела за учебниками.

В тот злополучный февральский день 2020-го года девушка впервые решила пойти на студенческую тусовку. Для храбрости взяла с собой сестру, которая тоже училась в меде. Кто же мог знать, что вечеринка проходит в полузаброшенном здании Академгородка, без каких-либо разрешений и соблюдений норм безопасности.

Глубокой ночью с 1 на 2 февраля 2020 года в пристройке этого здания (возведена незаконно) обрушилась крыша. В последствие было установлено, что хлипкая конструкция не выдержала тяжести снега, который лежал на ней слоем около метра. Само мероприятие проходило без официальных разрешений, организаторы – абсолютно случайные люди, арендовавшие помещение на одну ночь.

В итоге инцидента пострадали несколько человек — Туяна погибла, еще четверых увезли в больницу. Остальные участники (их было около двух сотен) помогали спасателям разбирать завалы до самого утра.

Собственник здания ФГУП ««Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра». Замдиректора этого учреждения Владимир Понуровский без нужных процедур сдал двум мужчинам в аренду здание склада стройматериалов с пристройкой под проведение вечеринки был взят под домашний арест, также как и организаторы вечеринки Антон Шматов и Данила Одинцов.

Им вменяется преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), пояснила прокуратура Новосибирской области.

В октябре прошлого 2022 года суд Советского района Новосибирска приговорил заместителя директора учреждения к наказанию в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, запретив ему занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Организаторы «смертельной» вечеринки получили наказание в виде принудительных работ сроком на 1,5 года с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы.