«Помню, что откачивал охранник»: новосибирский школьник рассказал, как чуть не умер после курения вейпа

В Новосибирской области школьник попал в реанимацию после курения вейпа — он «попарил» неизвестное устройство на спор.

В Новосибирске в селе Раздольное, 20 октября, девятиклассник попал в реанимацию после курения вейпа в туалете. Он потерял сознание после нескольких затяжек «пода». Мама школьника Алёна рассказала подробности того дня и о неизвестном веществе в устройстве.

По её словам, в тот день ей позвонила учительница и сказала, что её сын Максим (имя изменено) упал в обморок, однако причины никому были еще неизвестны.

«Учительница сказала, что возможно Максиму на физкультуре стало плохо. Подробностей никак не было. Я сорвалась с работы и полетела в школу», — вспоминает Алёна.

Женщина поделилась, что ей пришлось разговорить Максима, чтобы выяснить истинную причину плохого самочувствия.

«Максима сначала хотели класть в гастроэнтерологическое отделение, думали, что что-то с желудком, затем в кардиологическое отделение, но фельдшер заподозрила неладное, хотя Максим уверял врача, что ничего не курил и не принимал», — делится она.

Алёна подошла к Максиму и попросила его признаться и сказать, всё как есть.

«Я ему уже сказала: говори как есть. Тут вопрос жизни и смерти, в какую больницу тебя везти. Он признался. У меня не было сил ругаться, мне главное, чтобы он выжил», — рассказала сибирячка.

После этого Максим попал в реанимацию. Вечером ей позвонила учительница и сообщила, что в школе у Максима была остановка сердца — его откачивал охранник.

«Когда Максиму уже спасли, учительница позвонила и рассказала вот такое. Призналась, что не стала сразу говорить, чтобы я не сошла с ума», — говорит собеседница.

В больнице №34 девятиклассник пролежал 3 дня. Выписали его 23 октября, однако никакого диагноза Максиму не поставили, а в крови никаких веществ не нашли.

«Вообще ничего не сказали. Я и врачу звонила, он трубки бросал. Никого диагноза нет, неизвестно, чем он отравился», — жалуется Алёна.

Женщине стало известно только одно, что жидкость для устройства была просроченной.

Максим рассказал корреспонденту Сиб.фм, что перед 4 уроком зашел покурить с одноклассниками в туалет и перед звонком решил сделать «контрольные тяжки».

«Ко мне подошел знакомый и дал устройство, сказал, что если смогу затянуться в течение 5 секунд, то буду молодцом. Я затянулся и все, понимаю, что не могу выдохнуть. Я наклонился к раковине и упал, потерял сознание. Помню, что откачивал охранник», — вспоминает школьник.

Сейчас Максим пообещал себе, что больше не будет парить и курить, а также советует это и своим друзьям, однако отметил, что почти все школьники сейчас любят «попарить» на переменах.

Как ранее писал Сиб.фм, нарколог из Новосибирска Теркулов рассказал о вреде вейпинга среди детей.

Специалист отметил, что парение вейпов может вызвать множество проблем со здоровьем. Одна из болезней называется — экзогенная липоидная пневмония или химическая пневмония, которая вызвана тем, что в парах содержится ацетат витамина Е, и он действует на белковые структуры легких, от чего они и поражаются.