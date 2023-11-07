В декабре в Новосибирск нагрянут морозы почти до 40 градусов

По данным сервисов погоды, в первом месяце зимы в Новосибирской области возможно сильное похолодание до -37 градусов.

Как сообщает портал Meteonova, 2-7 декабря будет -10 градусов, а с 8 по 14 декабря начнётся похолодание от -15 до -19 градусов. Уже 17 декабря температура опустится от -32 до -37 градусов. А 18-22 декабря столбик термометра покажет от -10 до -16 градусов.

Однако сервис «Яндекс.Погода» указывает, что с 1 по 10 декабря температура будет от -8 до -12 градусов, а с 11 по 17 декабря от -11 до -14 градусов. И только с 18 по 24 декабря столбик термометра опустится до -18 градусов.

Сервис Gismeteo показал, что с 1 по 8 декабря температура воздуха будет -4 градуса, с 9 по 18 декабря от -6 до -9 градусов. Уже с 19-20 декабря обещают резкое похолодание от -20 и до -30 градусов мороза.

Напомним, что в конце недели в Новосибирске на смену морозов придёт потепление.