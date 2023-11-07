В Новосибирске ищут подрядчика для сноса трех многоквартирных домов

Аукцион на поиск подрядчика для сноса трех многоквартирных домов объявили в Новосибирске

Подрядчику необходимо снести здания, вывезти строительный мусор, засыпать траншеи и котлованы. Исполнителю работ заплатят более 1,8 миллионов рублей.

По договору необходимо снести дома на улице Лесова, 119, Никитина, 158 и Крамского, 15. Ранее они были признаны аварийными.

Аукцион продлится до 13 ноября. После заключения контракта подрядчику дадут 20 дней на выполнение работ.

Напомним, что 11 домов в четырех районах Новосибирска признали аварийными. Здания расположены в Октябрьском районе — Добролюбова, 123 и Сузунская, 23. В Кировском — 3-й переулок Бурденко, 7, 8, 10 и 2-я Ольховская, 2. В Заельцовском — Аэропорт, 33, 1-й Шевцовой, 29/1 и 2-й Шевцовой, 32, и в Первомайском — Тенистая, 21, и Первомайская, 3.