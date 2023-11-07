В Новосибирске комплекс распознавания лиц помогает ловить преступников

Комплекс видеоанализа и биометрии поможет находить преступников в Новосибирской области.

На оперативном совещании в правительстве региона 7 ноября начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков рассказал, что в регионе проходит тестирование нового комплекса видеоанализа и биометрии.

Благодаря комплексу за последнюю неделю удалось найти уже 8 человек: один пропавший ребёнок, трое – подозреваемые в совершении преступлений и четверо – находящиеся в федеральном розыске. Он также добавил, что за прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 495 преступлений.

Напомним, что россиянам рассказали о 20 признаках, которые помогут распознать мошенников. Доктор юридических наук Иван Соловьёв советует быть особенно внимательными, если разговор касается финансов или недвижимости, а на связь выходит незнакомый человек, который пытается заставить вас принимать оперативные решения и навязывает быстрый темп разговора.