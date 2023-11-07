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общество

В Новосибирске может сорваться концерт Xolidayboy после вручения повестки

Фото: социальные сети

Популярный певец Xolidayboy может отменить собственный концерт из-за того, что ему вручили повестку.

Как сообщает портал ФедералПресс, в Новосибирск 25 ноября планировал приехать и выступить тиктокер Xolidayboy. Однако после вручения повестки в аэропорту Севастополя фанаты предполагают, что мероприятие может отмениться.

В настоящий момент все билеты на сольный концерт раскуплены, остались только места на танцпол на дополнительное выступление.

Напомним, что в России хотят отменить концерты XOLIDAYBOY из-за проукраинских высказываний и эпатажных татуировок на теле. Против отмены выступлений высказывается местная Ассоциация патриотических сил. Они считают, что подобные артисты могут навредить молодежи.

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Валерия Митрохина
Журналист

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