В Новосибирске по требованию губернатора тротуары приведут в порядок

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил обработать тротуары песком

Об этом он попросил мэра города Анатолия Локтя во время оперативного совещания 7 ноября.

«В выходные состояние тротуаров было неудовлетворительное. Вы хотя бы в честь годовщины революции подсыпьте песка. Центр города, а то сами ноги переломаете», — обратился он к Анатолию Локтю.

По словам мэра в Новосибирске для обработки дорог и тротуаров используют пескосоляную смесь, песок и реагенты.

Напомним, что недавно в Новосибирске ввели запрет на парковку на шести улицах для уборки снега. Как сообщает мэрия города, полный запрет на парковку будет у четырех домов: на улицах Обской, Селезнева, Бориса Богаткова и Дуси Ковальчук. Частичный запрет с 22:00 до 7:00 введут на улице Пархоменко и Учительской.

В конце недели в Новосибирске на смену морозов придёт потепление. По данным портала Gismeteo, в четверг, 9 ноября, потеплеет до 0 градусов. А в выходные дни ожидается потепление до +3 градусов. Несмотря на это, в регионе будет идти обильный снег.