В Новосибирской области жители хотят работать только удалённо

Удалённо хотели бы работать большинство соискателей из Новосибирска.

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели статистику, которая показала, что в 2023 году в Новосибирской области увеличилось число предложений с удалённой работой. Регион вошёл в тройку лидеров по данным вакансиям.

Наибольший рост предложений на удалённую работу зафиксированы в Иркутской области – на 195%, Кузбассе – 179% и Новосибирской области – 68%. Вторую позицию занял Красноярский край – 7,3 тысяч вакансий и третью – Кемеровская область – 6,3 тысячи.

44% новосибирцев отдают предпочтение вакансии с удаленным графиком: 50% — кандидаты в возрасте от 18 до 34 лет.

Также соискатели уверены, что удалённая работа значительно экономит время и деньги на дорогу. А редкие перемещения от дома до работы и обратно могут повлиять на минимальный риск заболеваний вирусными инфекциями. Ещё благодаря удалённой работе сотрудник имеет возможность спать чуть больше обычного, отдыхать и общаться с близким окружением.

Напомним, что свыше девяти тысяч новосибирцев пошли работать на оборонные предприятия в 2023 году.





